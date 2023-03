Trevo da Viviani, como é conhecido o cruzamento da Rodovia Washington Luís (SP-310) com a Avenida Tancredo Neves

A tão esperada obra de construção de um novo dispositivo de acesso ao chamado trevo da Viviani, no cruzamento da Rodovia Washington Luís (SP-310) com a Avenida Tancredo Neves, em Rio Claro, não é prevista no pacote de concessão da Eixo-SP no trecho do município. Há décadas que se aguarda pela intervenção para dar fim aos inúmeros problemas de trânsito no local, que é utilizado diariamente por milhares de pessoas. O trevo liga a região sul da cidade com a região central. Após informação do deputado estadual Aldo Demarchi (União Brasil) e do prefeito Gustavo Perissinotto (PSD), conforme reportagens de ontem no JC, agora é a vez da concessionária e da Artesp confirmarem que não há obra de novo dispositivo prevista no trevo.

Segundo a concessionária Eixo-SP, que venceu a licitação do Governo de São Paulo para administrar a SP-310, “os investimentos previstos no contrato de concessão passaram por audiência pública e são todos de conhecimento público. No caso específico de Rio Claro, a municipalidade entende que são necessárias execuções de melhorias não previstas no contrato de concessão. Tais melhorias podem ser incluídas mediante análise da Artesp, do Governo do Estado e da Eixo-SP”, comunica.

Já a Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo) comunicou que somente está prevista no contrato vigente com a concessionária Eixo-SP a implantação de vias marginais entre os km 171 e 177 da Rodovia Washington Luís (SP-310). “As obras estão previstas para 2025. Outras melhorias podem ser incluídas mediante análise do Governo do Estado, Artesp e concessionária”, informa.

Anteriormente, a própria Eixo-SP confirmou, no entanto, que essas vias marginais começam a ser implantadas ainda em 2023, no segundo semestre. Na reunião realizada com seus representantes na quarta-feira (1º), na capital paulista, com os políticos de Rio Claro, a empresa ainda informou que estão previstos novos dispositivos de acesso nos km 171 e km 175. O km 174, onde fica a rotatória da Viviani, não está contemplado.

No ano de 2019, durante consulta pública realizada no município para se debater a nova concessão, o então governo do ex-prefeito João Teixeira Junior apresentou demanda para se construir o novo dispositivo no local, conforme a própria Prefeitura divulgou na época. Agora, procura-se correr contra o tempo. Ao Jornal Cidade, o prefeito Gustavo Perissinotto comunicou que na próxima semana deverá oficiar formalmente à Eixo-SP, à Artesp e ao Governo do Estado para se incluir a obra no trevo da Viviani.

Há poucas semanas, conforme o Jornal Cidade noticiou, o próprio prefeito Gustavo havia se reunido com o secretário estadual de Governo, Gilberto Kassab, no Palácio dos Bandeirantes, onde entregou ofício solicitando a antecipação da obra em questão. Até então, havia o entendimento de que o local era contemplado pela nova concessão, fato descoberto agora que não está. Perissinotto comunicou ao JC, ainda, que espera conseguir a mudança para que o projeto do dispositivo na Viviani seja acrescentado na lista de obrigações contratuais da concessionária.