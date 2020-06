Marcelo D2 é uma das atrações do evento

No sábado, 20 de junho, às 16h acontece o “João Rock e Você” com as apresentações de Alceu Valença, Poesia Acústica, Humberto Gessinger, Marcelo D2, Raimundos e CPM22 através do canal do festival no Youtube.

Durante os intervalos o público poderá interagir com os músicos além de participar de forma solidária, por meio de doações que darão direito a lances em um leilão exclusivo da campanha “A Música Transforma”, criada pelo evento.

Entre os itens leiloados estarão o violão do Humberto Gessinger, o chapéu de Alceu Valença, prato e pele da bateria do primeiro disco gravado da banda Raimundos, além de um par de baquetas, visita guiada pelos bastidores do Festival João Rock incluindo backstage e a experiência de assistir a um dos shows do palco, entre outros itens.

Os astros do esporte também marcarão presença. Entre os objetos a serem leiloados estão as camisas dos jogadores Bruno Henrique, Éverton Ribeiro e de Diego Ribás, do Flamengo, de Vitor Bueno, atacante do São Paulo e também uma camisa de Raí, ídolo e diretor do time tricolor.

As doações serão revertidas aos profissionais da base do setor musical como técnicos, roadies, montadores, carregadores e equipe operacional ligadas às atrações do festival que ficaram sem renda com a suspensão temporária de eventos no país por conta da pandemia de Covid- 19 e para o projeto social “Rock das Mangueiras” de Ribeirão Preto/SP, que usa a música como ferramenta transformadora junto a mais de 100 crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social.

COMO PARTICIPAR?

A doação pode ser feita de duas formas. Através do QR Code na tela durante o festival virtual ou pelo site doacaojoaorock.com.br . Nas duas opções o participante será direcionado para efetuar o cadastro e em seguida escolher o quanto irá doar e concluir o pagamento. O valor doado será revertido em número de lances, sendo que cada R﹩1,00 doado ele ganha um lance de crédito.

O leilão não funciona por maior valor. A cada item leiloado existe um cronômetro regressivo de 15 segundos que a cada lance é reiniciado. Para arrematar o produto, o lance deve ser o único durante o tempo determinado.

O festival João Rock e Você será apresentado por Mauricio Meirelles com participação da jornalista-youtuber Foquinha e do humorista Alfinete, ao vivo, pelo canal http://www.joaorock.com.br/voce no Youtube e também pelas rádios 89 FM (São Paulo e Goiânia) e Rádio Cidade (Rio de Janeiro).