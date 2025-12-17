Imagem ilustrativa

Com a chegada do verão e a elevação das temperaturas, o uso do ar-condicionado torna-se mais frequente nas residências. No entanto, o consumidor deve ficar atento aos gastos extras com eletricidade.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou que a bandeira tarifária de dezembro é a amarela. Isso representa um custo adicional de R$ 1,885 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos no mês.

Apesar de o valor ser inferior ao da bandeira vermelha, o cenário exige cautela. Especialistas recomendam práticas de consumo consciente para evitar surpresas negativas na conta de energia.

Dicas para economizar com o ar-condicionado

Para manter o conforto térmico sem pesar no bolso, o ajuste correto da temperatura é fundamental. Não é necessário utilizar o aparelho na potência mínima para refrescar o ambiente.

A temperatura ideal recomendada para garantir o equilíbrio entre conforto e economia situa-se entre 23°C e 25°C. Manter o termostato nessa faixa reduz significativamente o esforço do compressor.

Escolha e instalação do aparelho

A eficiência começa na compra. É essencial verificar a potência adequada, medida em BTUs, para o tamanho do cômodo. Um equipamento superdimensionado consome energia além do necessário.

A segurança elétrica também impacta no consumo e na vida útil do aparelho. Equipamentos de 220V nunca devem ser instalados em redes de 110V. A recomendação é contratar um eletricista qualificado para o serviço.

Funções inteligentes e segurança

Utilizar as funções inteligentes do aparelho ajuda a reduzir gastos. Ativar o modo “sleep” ou programar o desligamento automático durante a madrugada garante bem-estar com menor impacto financeiro.

Por fim, evite a sobrecarga da rede elétrica. O uso de extensões para ligar múltiplos aparelhos aumenta o risco de acidentes e danos aos equipamentos, além de prejudicar a eficiência energética da residência.