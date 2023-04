Fátima Celin e Pablo Wanzeller Pinheiro.

Na quarta-feira (29), no Ministério do Desenvolvimento Social, a vice-prefeita de Cordeirópolis, Fátima Celin, cumpriu agenda no intuito de atender a demandas da Secretaria da Mulher. Fátima foi recebida por Pablo Wanzeller Pinheiro, coordenador-geral de Gestão de Transferências Voluntárias, que deu andamento em alguns pedidos.

Antes dos protocolos, Pinheiro elogiou o trabalho da Secretaria da Mulher e Desenvolvimento Social em Cordeirópolis, que é dirigida por Márcia Carron, pois a cidade é referência na utilização de recursos que chegam fundo a fundo, ou seja, a cidade sai na frente, pois tem projeto e execução das verbas com efetividade.

Fátima solicitou micro-ônibus para atendimento de serviços de convivência e pessoas com deficiência. Recursos para a ampliação do CRAS no Jardim Eldorado e reforma do CRAS do Jardim Progresso também foram solicitados. “Sabemos que o recurso chega apenas para quem tem projeto e faz acontecer, por isso pedimos de porta em porta. As demandas do nosso município aumentaram muito, principalmente depois da pandemia, por isso o nosso dever de buscar parcerias e emendas parlamentares”, comentou.

O ministro da Pasta, Wellington Dias, participou da Marcha dos Prefeitos, que aconteceu em Brasília entre os dias 27 e 30 de março. Dias ressaltou em seu discurso a importância do pacto federativo, no sentido de unir forças. “Temos aqui vários ministros, a bancada federal, integrados com prefeitos e prefeitas, gestores e gestoras municipais. Aqui, aquilo que a gente chama de pacto federativo é trabalhar de forma unida. Esse é o desejo do Governo Federal, ampliando apoio para área social, cuidando de quem precisa”, disse.