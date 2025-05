Ocorrência de roubo foi registrada em um salão de beleza localizado na Rua 21, Jardim Rio Claro. Pelo local um indivíduo com capacete e tatuagem na mão direita entrou armado e fazendo graves ameaças levou pertences de duas funcionárias e uma cliente. Ao sair o criminoso subiu como garupa em uma motocicleta pilotada por um comparsa.

A PM e a GCM foram acionadas e a moto foi encontrada abandonada no Jardim Shangrila junto com uma mochila com roupas que eram usadas pelo condutor da moto no momento do crime. A GCM fez contato com a proprietária da moto que informou que o veículo é utilizado pelo companheiro e que era para ele estar trabalhando no momento em uma empresa. Essa mulher também disse que as roupas pertenciam a ele e que não imaginava que o mesmo estaria praticando qualquer tipo de crime.

Esse indivíduo foi encontrado caminhando na rua pouco tempo depois e ao ser abordado confessou o crime e contou que os objetos levados das vítimas haviam sido deixados com o comparsa em um imóvel para posteriormente eles dividirem. O criminosos acabou preso e as investigações prosseguem para localizar o segundo envolvido no roubo.