Motocicleta que estava com a dupla que foi presa (Foto: Jornal Cidade)

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio da equipe de investigação da Central de Polícia Judiciária – CPJ, foi acionada por representantes de uma agência bancária na área central, que relataram movimentações suspeitas em uma conta corrente, a qual teve mais de R$ 100.000,00 bloqueados.

No início da tarde desta sexta-feira (10), a titular da conta, compareceu à agência bancária com o intuito de sacar o valor bloqueado, sendo imediatamente detida no local por um dos investigadores.

Em sua posse foram encontrados um aparelho celular e um contrato de compra e venda de imóvel no valor de R$ 114.000,00, no qual figurava como vendedora, tendo como compradora uma vítima.

Durante as diligências, foi localizado e detido um comparsa, que havia acompanhado essa mulher nos dias anteriores. Ao avistar a equipe policial, ele tentou fugir, abandonando uma motocicleta Honda Fan 125, cor preta e arremessando um aparelho celular, que foi posteriormente apreendido.

Em depoimento, ambos confessaram que atuavam como “conteiros”, emprestando a conta bancária da mulher para uma quadrilha de estelionatários, recebendo a quantia de R$ 1.000,00 por operação.

Diante da materialidade dos fatos e da confissão dos envolvidos, o casal foi autuado em flagrante e encaminhados ao setor carcerário. Os valores movimentados eram oriundos de estelionatos nas cidades de Agudos e Mogi Mirim. As vítimas foram pessoas idosas que caíram no golpe do bilhete premiado.