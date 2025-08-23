Uma dupla armada invadiu um estabelecimento no bairro São Miguel, em Rio Claro, na noite de quinta-feira (21), agrediu as vítimas e roubou dinheiro e documentos. O COPOM acionou a polícia para atender ao crime já consumado.

Segundo o boletim, dois homens de porte físico robusto, vestindo blusas escuras e capacetes pretos, entraram de forma agressiva e passaram a agredir as pessoas com socos e chutes. Uma das vítimas teve apenas os óculos quebrados, sem sofrer outros prejuízos, enquanto a outra foi surpreendida na cozinha e teve sua carteira, com documentos pessoais, cartões, 600 reais em dinheiro, além dos óculos de grau, levados. Câmeras de segurança do local devem auxiliar nas investigações. A polícia segue em busca de identificar os suspeitos, que fugiram imediatamente após o crime.