SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O governador do Estado de São Paulo, João Doria, anunciou em coletiva nesta sexta-feira (3) que cinemas, teatros, salas de espetáculo, museus, galerias, bibliotecas, acervos e centros culturais vão mudar de fase no plano de reabertura previamente anunciado pelas autoridades.

Anteriormente, de acordo com o Plano São Paulo, anunciado para guiar a retomada da atividade em diversos setores no estado, esses espaços só poderiam reabrir nas cidades que alcançassem a última e mais permissiva fase da retomada -ou seja, quando as taxas de ocupação de UTI estivessem abaixo de 60%.

Com a mudança anunciada nesta tarde, as regras foram flexibilizadas e os espaços e eventos com público sentado poderão abrir na fase amarela, na qual a cidade de São Paulo e a região do ABC já se encontram.

Patricia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico do estado, complementou, no entanto, que é necessário permanecer por 28 dias consecutivos na fase para que haja essa retomada -no caso da capital paulista, isso ocorreria, pelas projeções, em 27 de julho.

As regras para a liberação de eventos e estabelecimentos incluem necessidade de compra de ingresso antecipada e online, capacidade limitada a 40% da ocupação, funcionamento de até seis horas diárias, assentos marcados e com distanciamento de 1,5 metro, uso obrigatório de máscara, horários pré-agendados, suspensão do consumo de alimentos e bebidas e controle de entrada.

Além disso, os responsáveis pelos espaços e eventos devem adotar outros protocolos gerais e específicos para o setor.

Já os eventos culturais com público em pé só poderão acontecer na fase verde. Para isso, essas atividades precisarão ter 60% de lotação máxima, com público distante a 1,5 metro, uso de máscara, compra antecipada, controle de acesso e, também, adoção de protocolos gerais e específicos.

A liberação de eventos em pé também não será imediata -será necessário permanecer na fase verde por mais 28 dias consecutivos.

O setor cultural tem sido um dos mais afetados pela atual pandemia de Covid-19. Salas de cinema paulistanas, por exemplo, já estão fechadas há mais de três meses.

“Recentemente eu disse aqui que a pandemia coloca todos nós na mesma tempestade, ainda que não no mesmo barco. Hoje temos a esperança de deixar para trás o mar revolto e estamos avançado em direção a uma retomada responsável”, afirmou Doria na abertura da coletiva.

O governador reforçou, apesar das mudanças anunciadas, que a recomendação ainda é que as pessoas sigam em suas casas, especialmente aquelas que compõem o grupo de risco da Covid-19.