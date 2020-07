Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (08), o governador de São Paulo, João Doria, anuncia a retomada das partidas do Campeonato Paulista para o próximo dia 22 de julho.

No pronunciamento, o governador também destacou que neste primeiro momento, os jogos só poderão acontecer em cidades que estão na chamada Fase Amarela do Plano SP. Além disso, as partidas vão acontecer sem a presença dos torcedores nos estádios.

A previsão é de que a final do Paulistão aconteça no dia 08 de agosto. Já no dia 09 de agosto, tem início o Campeonato Brasileiro.