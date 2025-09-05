Foto: Divulgação

Vigilância Sanitária e Instituto de Criminalística acompanharam a ação

Após tomar conhecimento de que moradores vinham acumulando lixo de forma excessiva, criando condições insalubres configurando risco à saúde, a Polícia Civil organizou operação conjunta em um imóvel na Rua Albertino Cesarino Delbuque, Jd. Bandeirantes, município de Brotas. Profissionais da Vigilância Sanitária, GCM e do Instituto de Criminalística de Rio Claro estiveram presentes.

Conforme registrado no boletim, ao chegarem ao local as equipes constataram grande quantidade de lixo no quintal e em alguns cômodos da casa. O mau cheiro era intenso. Segundo a Polícia Civil, “há indícios de que usuários de drogas, com o consentimento dos moradores, utilizam o imóvel como ponto de consumo”. Colchões estavam espalhados pelos cômodos, onde dois indivíduos dormiam, um deles, o proprietário da residência.

Foto: Divulgação

Ambos foram levados para a delegacia a autoridade policial ratificou a voz de prisão em flagrante.

O crime de poluição, previsto no caput do artigo 54 da Lei nº 9.605/98, ocorre quando a poluição, independentemente da fonte, causa ou pode causar danos à saúde humana. O relatório e o laudo pericial ainda estão em elaboração.