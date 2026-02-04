Dois homens foram detidos por tráfico de drogas durante uma ação da Polícia Militar no bairro Jardim das Nações, em Rio Claro. A ocorrência foi registrada após denúncia anônima sobre a atuação do tráfico em um condomínio conhecido pelo movimento desse tipo de crime.

Segundo a polícia, a informação apontava que um dos suspeitos realizava a venda de entorpecentes enquanto o outro fazia a vigilância do local. Em um primeiro momento, nada de irregular foi constatado. No entanto, ao retornarem a pé, os policiais surpreenderam os dois homens. Ao perceber a aproximação da equipe, um deles tentou se desfazer de uma sacola, dentro da qual foram encontradas porções de maconha, cocaína e crack.

Com os suspeitos, também foram apreendidos rádios comunicadores. Questionados, ambos admitiram que estavam no local há um certo tempo e que receberiam oitenta reais pelo serviço. Durante a consulta aos sistemas policiais, foi constatado ainda que um dos detidos possuía mandado de recaptura em aberto. Diante dos fatos, um dos homens foi preso em flagrante por tráfico de drogas e o outro recapturado, permanecendo ambos à disposição da Justiça.