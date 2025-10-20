Dois homens morreram na tarde desta segunda-feira (20), na região, após entrarem em confronto com a Polícia Militar no atendimento de ocorrência contra o crime organizado. Eles seriam pai e filho e estavam com armamento pesado.

Uma equipe do 10º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP), durante operação em apoio ao 36º BPM/I, recebeu informações de que um indivíduo conhecido pelo apelido de “Pit Bull” estaria na cidade de Santa Gertrudes com a intenção de adquirir uma arma longa e transportá-la até a cidade de Limeira.

Durante as diligências, o veículo suspeito foi localizado na Rodovia Dr. Cássio de Freitas Levy, área rural de Limeira – que faz ligação com Cordeirópolis. Ao tentar realizar a abordagem, os ocupantes do veículo efetuaram disparos contra os policiais militares, que reagiram à injusta agressão, dentro dos estritos limites legais.

No confronto, ambos os indivíduos, sendo um de 45 e outro de 27 anos de idade, foram alvejados. Com eles, foram apreendidas três armas de fogo: um revólver calibre .38, uma pistola calibre 9mm e uma metralhadora de fabricação artesanal calibre 9mm.

Os dois infratores foram identificados como integrantes de facção criminosa (PCC), informação confirmada por meio de levantamentos operacionais e bases de inteligência policial. Eles morreram no local. O caso foi apresentado no plantão policial e os corpos removidos. A identidade de ambos não divulgada. O trecho ficou congestionado durante a operação.