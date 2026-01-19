Dois acidentes foram registrados na Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do município de Corumbataí, entre a noite de domingo (18) e a manhã desta segunda-feira (19), causando transtornos ao tráfego.
O primeiro ocorreu na noite de ontem, quando uma carreta carregada com metanol colidiu na traseira de um caminhão, provocando a interdição da pista. O motorista da carreta ficou preso às ferragens, mas não sofreu ferimentos graves.
Já na manhã desta segunda-feira, um caminhão atingiu a traseira de um ônibus no mesmo trecho da rodovia, resultando em ferimentos leves nos envolvidos. O repórter Ademir Sartori traz mais informações a respeito.