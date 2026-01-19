Dois acidentes foram registrados na Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do município de Corumbataí, entre a noite de domingo (18) e a manhã desta segunda-feira (19), causando transtornos ao tráfego.

O primeiro ocorreu na noite de ontem, quando uma carreta carregada com metanol colidiu na traseira de um caminhão, provocando a interdição da pista. O motorista da carreta ficou preso às ferragens, mas não sofreu ferimentos graves.

Carreta carregada com metanol colidiu na traseira de um caminhão na Rodovia Washington Luís, em Corumbataí

Já na manhã desta segunda-feira, um caminhão atingiu a traseira de um ônibus no mesmo trecho da rodovia, resultando em ferimentos leves nos envolvidos. O repórter Ademir Sartori traz mais informações a respeito.