SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O cantor Dodô, do grupo Pixote, passou por um momento constrangedor durante sua participação no programa Encontro com Fátima Bernardes nesta quinta-feira (23). Enquanto o músico falava sobre a saudade de dois parentes, um catarro escorreu do seu nariz.

Sem reação, a apresentadora Fátima Bernardes tentou disfarçar, mas não deu muito certo. O assunto virou um dos principais na desta quinta (23) manhã no Twitter. “Coitado, deixou escapar a meleca ao vivo”, escreveu um usuário da rede social.

“Esperando os memes do Dodô no Encontro, mas tinha que ser na hora do meu café da manhã?”, sugeriu outro internauta.

Nas redes sociais, Dodô comentou o episódio com bastante bom-humor e não ligou para as brincadeiras. “Rapaziada, aconteceu. Na hora da emoção eu estava lá, e foi assim. Eu estou aqui tranquilinho, depois daquele momento, mas tem aquele povo que manda um ‘vrau’ na rua, a gente vê, né? Tudo bem, está tranquilo, aconteceu, virou manchete”, afirmou.

O episódio ocorreu no momento em que o cantor do grupo Pixote participava do quadro #TBT, em que Fátima apresenta imagens antigas dos convidados. Dodô não segurou as lágrimas ao ver uma foto sua ao lado do tio Geraldo, e do primo, Jonas, morto em um acidente.

“Posso dizer que era fã número um [primo]. Ele sofreu um acidente, por isso que estava de cadeira de rodas, na foto, e pediu para o meu tio levá-lo para o show. (…) Depois disso, ele entrou em coma, ficou um tempo, até fui visitar. Alguns dias depois, faleceu”, contou.