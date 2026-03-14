Um jovem de 28 anos ficou gravemente ferido após ser baleado na tarde dessa sexta-feira (13) no assentamento Santa Rita, em Cordeirópolis, nas proximidades da rodovia Rodovia Constante Peruchi. O caso é tratado pelas autoridades como tentativa de homicídio.

De acordo com informações apuradas no local, o rapaz teria ido até a região com a intenção de conversar com a ex-namorada. Durante o encontro, acabou se envolvendo em uma discussão com o atual companheiro da mulher. No decorrer do desentendimento, o suspeito sacou uma arma de fogo e efetuou vários disparos.

Três tiros atingiram a vítima, sendo um deles no rosto, o que provocou intenso sangramento e dificuldade para respirar. No momento em que foi baleado, o jovem estava dentro de um carro.

Equipes da Guarda Civil Municipal estiveram no local e realizaram o isolamento da área para os trabalhos da perícia. Após os disparos, o suspeito fugiu em um carro branco e, até o momento, não foi localizado.

A vítima foi socorrida em estado gravíssimo por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e encaminhada à Santa Casa de Limeira. O caso é investigado pela Polícia Civil.