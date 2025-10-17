Trajetória de um quarto de século é marcada por atividades como o Júri Simulado e o Núcleo de Prática Jurídica, que colocam os estudantes em contato com casos reais desde a graduação
Há 25 anos, o curso de Direito do Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro vem escrevendo
uma trajetória marcada pela excelência acadêmica, ética cristã e compromisso com a formação de
profissionais preparados para transformar a sociedade. Desde sua autorização em outubro de 1999
e início das atividades em 7 de fevereiro de 2000, o curso se consolidou como uma referência na
educação jurídica da região.
Com uma proposta pedagógica que integra teoria e prática, o curso oferece uma formação completa
e humanista. No Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) e no Serviço de Assistência Jurídica Universitária
(SAJU), os estudantes vivenciam casos reais, atuando em prol da população de baixa renda e
garantindo acesso à Justiça. É nesse espaço que a aprendizagem ganha significado social, e os
futuros profissionais desenvolvem competências essenciais ao exercício da advocacia.
A conexão com o mercado de trabalho é fortalecida pelo Claretiano Carreiras, que aproxima os
estudantes de oportunidades de estágio e emprego nas diversas áreas do Direito. Sob a
coordenação do professor e advogado Dr. Ricardo Antonio Bittar Hajél Filho, o curso mantém uma
intensa agenda acadêmica com semanas jurídicas, visitas técnicas e mesas-redondas que reúnem
juízes, desembargadores, promotores e advogados — profissionais que compartilham suas
experiências e inspiram novas gerações.
Entre as atividades de maior destaque está o Júri Simulado, que permite aos alunos aplicar, na
prática, os conhecimentos adquiridos em sala de aula. Nessa vivência, os participantes assumem
papéis de defesa, acusação, magistrados e jurados, experimentando a dinâmica de um tribunal real.
Mais do que um exercício acadêmico, o Júri Simulado é uma ferramenta pedagógica essencial, que
desenvolve argumentação jurídica, pensamento crítico, oratória e raciocínio estratégico —
habilidades indispensáveis à atuação profissional.
A atividade também estimula reflexões éticas e morais sobre o papel do Direito na sociedade,
reforçando a missão claretiana de formar profissionais sensíveis à função social da Justiça e
comprometidos com a transformação humana e social.
Infraestrutura e inovação no ensino
Com infraestrutura que combina arquitetura clássica e moderna em um ambiente acolhedor, o
campus do Claretiano em Rio Claro dispõe de salas equipadas, biblioteca atualizada, auditórios e
laboratórios projetados para oferecer ensino de qualidade e bem-estar acadêmico.
A tecnologia é uma aliada fundamental: por meio da Sala de Aula Virtual (SAV) e da parceria com o
Google for Education, o aprendizado se estende para além das paredes da instituição, com acesso a
conteúdos digitais, fóruns e portfólios de atividades.
Os resultados refletem essa excelência: 100% de aprovação na OAB em 2025, nota 4 no ENADE e
reconhecimento do MEC pela qualidade da formação. São conquistas que evidenciam o
compromisso do Claretiano com uma educação transformadora, que ultrapassa os livros e forma
cidadãos críticos, éticos e preparados para os desafios do mundo contemporâneo.
Hoje, o curso de Direito do Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro é símbolo de tradição e
inovação, guiado pela Missão Claretiana de formar profissionais competentes e comprometidos com
a justiça e a dignidade humana.
Com mais de 1.250 egressos ao longo de sua história, o curso celebra este Jubileu de Prata não
apenas como um marco histórico, mas como um legado que continua inspirando o futuro do Direito
em Rio Claro e em todo o país.
