Direito Claretiano completa 25 anos de história e compromisso com a sociedade de Rio Claro

Trajetória de um quarto de século é marcada por atividades como o Júri Simulado e o Núcleo de Prática Jurídica, que colocam os estudantes em contato com casos reais desde a graduação

Há 25 anos, o curso de Direito do Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro vem escrevendo

uma trajetória marcada pela excelência acadêmica, ética cristã e compromisso com a formação de

profissionais preparados para transformar a sociedade. Desde sua autorização em outubro de 1999

e início das atividades em 7 de fevereiro de 2000, o curso se consolidou como uma referência na

educação jurídica da região.

Com uma proposta pedagógica que integra teoria e prática, o curso oferece uma formação completa

e humanista. No Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) e no Serviço de Assistência Jurídica Universitária

(SAJU), os estudantes vivenciam casos reais, atuando em prol da população de baixa renda e

garantindo acesso à Justiça. É nesse espaço que a aprendizagem ganha significado social, e os

futuros profissionais desenvolvem competências essenciais ao exercício da advocacia.

A conexão com o mercado de trabalho é fortalecida pelo Claretiano Carreiras, que aproxima os

estudantes de oportunidades de estágio e emprego nas diversas áreas do Direito. Sob a

coordenação do professor e advogado Dr. Ricardo Antonio Bittar Hajél Filho, o curso mantém uma

intensa agenda acadêmica com semanas jurídicas, visitas técnicas e mesas-redondas que reúnem

juízes, desembargadores, promotores e advogados — profissionais que compartilham suas

experiências e inspiram novas gerações.

Entre as atividades de maior destaque está o Júri Simulado, que permite aos alunos aplicar, na

prática, os conhecimentos adquiridos em sala de aula. Nessa vivência, os participantes assumem

papéis de defesa, acusação, magistrados e jurados, experimentando a dinâmica de um tribunal real.

Mais do que um exercício acadêmico, o Júri Simulado é uma ferramenta pedagógica essencial, que

desenvolve argumentação jurídica, pensamento crítico, oratória e raciocínio estratégico —

habilidades indispensáveis à atuação profissional.

A atividade também estimula reflexões éticas e morais sobre o papel do Direito na sociedade,

reforçando a missão claretiana de formar profissionais sensíveis à função social da Justiça e

comprometidos com a transformação humana e social.

Infraestrutura e inovação no ensino

Com infraestrutura que combina arquitetura clássica e moderna em um ambiente acolhedor, o

campus do Claretiano em Rio Claro dispõe de salas equipadas, biblioteca atualizada, auditórios e

laboratórios projetados para oferecer ensino de qualidade e bem-estar acadêmico.

A tecnologia é uma aliada fundamental: por meio da Sala de Aula Virtual (SAV) e da parceria com o

Google for Education, o aprendizado se estende para além das paredes da instituição, com acesso a

conteúdos digitais, fóruns e portfólios de atividades.

Os resultados refletem essa excelência: 100% de aprovação na OAB em 2025, nota 4 no ENADE e

reconhecimento do MEC pela qualidade da formação. São conquistas que evidenciam o

compromisso do Claretiano com uma educação transformadora, que ultrapassa os livros e forma

cidadãos críticos, éticos e preparados para os desafios do mundo contemporâneo.

Hoje, o curso de Direito do Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro é símbolo de tradição e

inovação, guiado pela Missão Claretiana de formar profissionais competentes e comprometidos com

a justiça e a dignidade humana.

Com mais de 1.250 egressos ao longo de sua história, o curso celebra este Jubileu de Prata não

apenas como um marco histórico, mas como um legado que continua inspirando o futuro do Direito

em Rio Claro e em todo o país.

