Foto: Lucas Uebel/ Grêmio FBPA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Na abertura da 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, Grêmio e Corinthians empataram sem gols em Porto Alegre (Rio Grande do Sul).



Foi a segunda partida do time paulista no Nacional e seu primeiro ponto, já que na estreia foi derrotado pelo Atlético-MG –a equipe teve seu jogo da 1ª rodada adiado para poder disputar a final do Campeonato Paulista.



Já o Grêmio chega a 5 pontos após vencer a estreia contra o Fluminense e empatar na segunda rodada com o Ceará.



Em campo, o Grêmio foi mais ofensivo durante a partida toda, obrigou o goleiro Cássio a fazer mais de uma defesa difícil e também acertou a trave em chute de Jean Pyerre.



O segundo tempo da partida ainda promoveu mais um duelo cara a cara entre Diego Souza e Cássio. Após consultar o VAR, o árbitro viu pênalti cometido por Michel Macedo –e também expulsou o técnico Tiago Nunes por reclamação.



O atacante gremista (que na Libertadores de 2012, pelo Vasco, perdeu um gol frente a frente com o goleiro corintiano) desperdiçou a cobrança, chutando para fora.



Luan, ex-gremisa e hoje atleta do Corinthians, teve participação bastante apagada e foi substituído no segundo tempo para dar lugar a Juan Oliveira, que veio das categorias de base do time alvinegro.



O Corinthians ainda teve o reforço do zagueiro Gil, de última hora. O jogador estava afastado desde que recebeu diagnóstico positivo para Covid-19, mas foi liberado para jogar após realizar um novo teste de coronavírus.



Léo Natel, que também estava afastado pelo mesmo motivo, foi liberado e chegou a entrar na segunda etapa.



A próxima partida do time alvinegro está marcada para às 21h30 da próxima quarta-feira (19), contra o Coritiba, em casa. O Grêmio, no mesmo dia, mas às 19h30, enfrenta o Flamengo, no Rio de Janeiro.



FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 0 X 0 CORINTHIANS

Data: 15/08/2020 (Sábado)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo

Auxiliares: Michael Correia e Thiago Henrique Neto Correa Farinha

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Cartões amarelos: Gabriel, Gil, Léo Natel (COR); Kannemann, Matheus Henrique (GRE)

Cartões vermelhos: Tiago Nunes [técnico] (COR)

GRÊMIO

Vanderlei; Orejuela, Kannemann, Geromel e Cortez; Maicon (Lucas Silva), Matheus Henrique, Alisson, Jean Pyerre (Isaque) e Pepê; Diego Souza (Thaciano). Técnico: Renato Gaúcho.

CORINTHIANS

Cássio; Michel, Gil, Danilo Avelar e Sidcley; Gabriel (Camacho), Cantillo (Léo Natel), Ramiro (Ruan), Luan (Éderson) e Mateus Vital (Araos); Jô. Técnico: Tiago Nunes.