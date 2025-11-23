Foto: Myke Sena/MS

Nesta terça-feira (25) é celebrado o Dia Nacional do Doador de Sangue. O mês de novembro foi escolhido por preceder um período de estoques baixos, a proximidade das férias, de datas comemorativas de fim de ano, carnaval e outros períodos de feriados prolongados. O ato voluntário de doar sangue possui um poder incomparável: salvar vidas. Uma única doação de sangue pode salvar até quatro vidas

Seja um doador

Para doar, é preciso ter entre 16 e 69 anos, sendo que a primeira doação deve ser feita até os 60 anos; ter mais de 50 quilos e estar em boas condições de saúde, sem sintomas de gripe, febre ou infecções recentes. No processo de doação, sempre há uma triagem cuidadosa antes da doação para garantir segurança ao doador e ao receptor.

São critérios que impedem temporariamente o ato de doação: dengue (um mês após a cura); período gestacional; extração dentária (72 horas); tatuagem e/ou piercing nos (últimos 12 meses); amamentação (até 12 meses após o parto).

Em Rio Claro, o Banco de Sangue funciona dentro da Santa Casa de Misericórdia e é necessário agendamento pelo telefone (19) 3535-7241 ou WhatsApp (19) 99288-9737. As doações acontecem sempre às segundas, quartas e sextas das 7h às 11h.

Tipos

O sangue pode ser classificado em A, B, AB e O, de acordo com o sistema de classificação sanguínea ABO. As pessoas com sangue do tipo O podem doar sangue para qualquer pessoa mas só podem receber doações de pessoas com o mesmo tipo de sangue. Por outro lado as pessoas do tipo AB podem receber sangue de qualquer pessoa mas só podem doar para pessoas com o mesmo tipo sanguíneo.

Por que é importante saber seu tipo sanguíneo?

Saber seu tipo de sangue é essencial em diversas situações:

Emergências e transfusões;

Cirurgias;

Gravidez (prevenção da eritroblastose fetal);

Doações de sangue ou órgãos;

Planejamento de saúde pessoal e familiar.

Além disso, pessoas com tipos raros são altamente valorizadas em campanhas de doação de sangue. O tipo de sangue pode ser identificado através de testes laboratoriais a partir da coleta de uma pequena amostra de sangue.