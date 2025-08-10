Uma das datas comemorativas mais significativas do calendário chegou! O Dia dos Pais existe para ser celebrado, e os motivos não faltam. Eles são nossos heróis, nossas inspirações e, na maioria das vezes, são os responsáveis por ajudar a trilhar os passos para o futuro.

No caso dos irmãos Abimael José Godoi Neto e Guilherme Otávio Godoi, gêmeos e com 34 anos, a vivência com o pai vai além dos momentos em casa: os filhos seguiram a profissão do pai, aprenderam o ofício com ele e mostram, com orgulho e muita satisfação, que levam o legado do patriarca com respeito e fidelidade.

“É uma felicidade imensa poder ver meus filhos trilhando o caminho do trabalho através do que eu sempre fiz a vida toda, sustentei nossa família com o trabalho desempenhado aqui e aprendi tudo com o meu irmão, que aprendeu com o meu pai. Não tive tempo de aprender com ele, pois era pequeno quando ele se foi, mas, mesmo assim, veio tudo da nossa família”, contou Abimael José Godoi Junior, aos 59 anos, proprietário da Sapataria Diamante, uma das mais tradicionais e únicas da cidade de Rio Claro, localizada na Rua 5, no Centro do município.

A empresa foi aberta por seu Abimael em 1986 e passou por diversos pontos na cidade. O primeiro deles foi na Rua 8, depois para a Rua 1, na Avenida 8 e, finalmente, na Rua 5, onde está há 23 anos. Os filhos acompanham o pai desde as instalações na Rua 1.

“Eles iam para a escola de manhã e, na parte da tarde, já ficavam comigo na sapataria; aprenderam desde cedo sobre o ofício, faziam pequenos trabalhos, reparos, levavam coisas para lá, para cá, mas desde cedo estavam por perto. Acabaram não precisando escolher uma profissão, foi tão natural, tanto da minha parte quanto da deles”, explicou o pai.

Os filhos corroboram a informação.

“Nós sempre estivemos por aqui, por perto, fomos aprendendo com nosso pai e seguindo seus passos, e conseguimos entender a importância deste legado que estamos seguindo, principalmente por ser uma profissão antiga e que não existe tantos profissionais com esse conhecimento atualmente. A tecnologia ajuda em diversas áreas, como administrar o negócio, organizar a demanda, mas a mão de obra é de conhecimento exclusivo de quem sabe fazer o serviço”, falam.

A gratidão é palavra constante na vida da família. Os filhos falam com amor de toda a atenção e dedicação que sempre receberam dos pais. A mãe, esposa de seu Abimael, Iris, é falecida há cerca de sete anos, deixa saudade e muitas boas lições.

“Sempre aprendemos muito com nossa mãe, assim como com nosso pai. Como dissemos, somos gratos pela nossa profissão, por seguir esse legado e por estarmos aqui, todos os dias ainda aprendendo com ele”, finalizam. Seu Abimael, além de pai, também é avô. Seu filho Abimael José Godoi Neto celebra, neste primeiro domingo, seu primeiro Dia dos Pais!

DE GERAÇÃO EM GERAÇÃO

Os motivos para Nilton José Hebling Jr. celebrar o dia 10 de agosto são inúmeros: aniversário, cinco anos de aposentadoria e, claro, Dia dos Pais! Além de ter duas de suas três filhas ao seu lado todos os dias, na empresa da família.

O Depósito Santa Rosa, também um dos comércios mais tradicionais da cidade de Rio Claro, localizado na Avenida 9, entre as ruas 0 e 1, no Centro, existe há 75 anos e começou com a avó de Nilton, Waldi Cassab Ponte, em 1950, pulou a segunda geração e, na terceira, veio para as mãos do neto, em 1987. Atualmente, Flávia Hebling, de 31 anos, e Patrícia, de 27, administram a empresa ao lado do pai.

“O depósito existe há 75 anos e tudo começou com a minha avó. Cresci aqui dentro, aprendi tudo com ela, e com as minhas filhas foi igual. Desde pequenas, elas passavam as férias aqui comigo, cuidavam do estoque, faziam banco e, quando tiveram a oportunidade, depois da faculdade, vieram trabalhar aqui. É uma alegria muito grande”, conta o pai, todo orgulhoso.

Tanto Flávia quanto Patrícia cursaram Administração de Empresas, e Flávia foi a primeira a fazer carreira no depósito da família.

“Fiz Administração pensando mesmo que poderia precisar em qualquer lugar que estivesse. Quando terminei, estava em outra empresa, mas acabei vindo para cá em 2016 e sigo. Comecei trabalhando na parte do escritório, fazendo de tudo um pouco, e, atualmente, cuido das vendas. Fui me identificando com o atendimento aos clientes, e a parte de orçamento é comigo”, conta a primogênita.

Patrícia cuida da parte administrativa e também está diretamente ligada à unidade de Cordeirópolis da empresa.

“Estou fixa desde 2019, mas entre 2015 e 2016 ficava meio período na loja, no contra-turno dos estudos também”, explica.

As filhas comentam ainda que os desafios existem, principalmente por conta dos conflitos de gerações, mas as diferenças são resolvidas com conversa e, acima de tudo, com muito amor.

“Encontramos resistências algumas vezes, mas sabemos que ele conhece nossa capacidade e nosso potencial e acredita no que fazemos. Estamos empenhadas sempre no melhor para a empresa, e, com conversa e dedicação, conseguimos implementar as mudanças. Meu pai está sempre a par de tudo que acontece, trabalhamos em equipe muito bem”, falam.

Novamente, bastante orgulhoso, o pai agradece o empenho, o trabalho e a companhia das filhas e da esposa.

“É um prazer poder participar da continuação do legado da empresa da nossa família, ver que elas estão levando tudo isso para frente, que dão conta de tudo, é o estímulo para continuar aqui. A família cresceu junto com a empresa. Agradeço às minhas filhas Flávia, Patrícia e Luísa, que não atua na empresa, mas também me orgulha muito, e, principalmente, à minha esposa, Maria Elisa Bortolin Hebling, que sempre nos deu todo o respaldo necessário para que pudéssemos sair de casa e trabalhar, cuidando de tudo que ficava lá, dos afazeres lá”, finaliza.

Peço licença ao leitor do JC e faço aqui uma homenagem ao meu pai, Idivaldo Tesseti, que, assim como os pais da matéria, também cuida da empresa da família, deixada pelo meu avô, que trabalhou com muito amor e dedicação ao lado de minha avó. Feliz Dia dos Pais a todos que estão aqui e aos que estarão eternamente em nossos corações!