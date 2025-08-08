Imagem de Freepik

Shopping Rio Claro também tem várias opções de presentes e comércio de rua abre hoje das 9h às 22h

O Dia dos Pais está chegando. A data é celebrada neste domingo (10) e as pessoas estão indo às compras.

Para atender a população da melhor maneira, o comércio de rua do município funciona hoje (8) em horário especial com abertura a partir das 9 horas da manhã e fechamento às 22h.. Amanhã, sábado (9), as lojas ficam abertas das 9h às 18h. Já no domingo ficam fechadas.

Para a Associação Comercial e Industrial de Rio Claro, a Acirc, o Dia dos Pais é considerada uma data especial de vendas e a expectativa é de alta no movimento hoje e amanhã.

Com muitas opções de presentes, o Shopping Rio Claro também está pronto para atender os consumidores que irão presentear na data. Nesta sexta-feira e sábado o horário de atendimento das lojas é das 10h às 22h.

Dados da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (Fecomércio-SP) com base em uma cesta de 23 produtos geralmente mais procurados para presentear os pais na data, o Dia dos Pais deste ano será ligeiramente mais caro do que o de 2024.

Apesar da elevação (3,41%), a lista está abaixo da inflação acumulada em 12 meses (5,3%) – o que conforma, assim, contexto positivo ao consumo.