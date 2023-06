Dia dos Namorados do Shopping Rio Claro tem show com cover do Aerosmith.

A Fever se destaca também pelo visual característico.

Apresentação especial em homenagem aos namorados acontece no dia 12 de junho

O Shopping Rio Claro recebe o melhor grupo cover do Aerosmith da América Latina em um grande show em homenagem ao Dia dos Namorados. A banda paulistana Fever se apresenta no dia 12 de junho na Praça de Alimentação a partir das 19h30, em um show inesquecível para assistir com a pessoa amada.

A Fever Aerosmith Cover é reconhecida pelo próprio líder da banda original, Steven Tyler, como sendo a principal banda Aerosmith Cover da América Latina, e tem o notável vocalista Jedai citado no site da banda como um vocalista primoroso.

Formada em 2002, a Fever tem mais de 3 mil shows realizados no Brasil, América Latina e Europa, e já se apresentou nos maiores festivais de música, motoclubes, cruzeiros e casas de shows.

Além da qualidade musical fiel ao trabalho do grupo Aerosmith, a Fever se destaca pelo visual característico e pelas performances marcantes. O repertório abrange a extensa obra do Aerosmith, desde os primeiros discos até os mais atuais, com canções clássicas como “Dream On”, “Cryin’”, “Crazy”, “Love in an Elevator”, “Janie’s Got a Gun”, “Jade”, “Amazing”, “Angle”, “Sweet Emotion”, “Walk this Way”.

Nancy Wanderley, Coordenadora de Marketing do Shopping Rio Claro, garante que o show da Fever é maravilhoso. “Os casais se surpreenderão com a apresentação impecável dessa banda, considerada a melhor cover do Aerosmith na América Latina. Esse é o presente especial do Shopping Rio Claro para todos os enamorados”, afirma Nancy Wanderley.