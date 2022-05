Atenção, famílias. O Dia das Mães é neste domingo (8) e o comércio de rua de Rio Claro atenderá em horário ampliado. Ao longo desta semana o movimento já foi maior nos estabelecimentos e a expectativa da Acirc (Associação Comercial e Industrial de Rio Claro) é de que as vendas superem o mesmo período do ano passado.

“A semana do Dia das Mães sempre foi a segunda melhor data para vendas no comércio varejista, perdendo apenas para o Natal. Neste ano, o comércio de Rio Claro tem expectativa superpositiva. Essa expectativa reflete praticamente o final da pandemia, quando não temos mais restrições”, comenta o presidente Antonio Carlos Beltrame.

A Acirc lembra que as lojas estão preparadas com estoque adequado, equipes treinadas e motivadas para fazerem grandes vendas. “Também é um alívio poder ver as pessoas saindo para as compras. Mas é preciso cautela. Caso as lojas estejam com muitas pessoas, o uso da máscara é ideal para se proteger”, acrescenta.

HORÁRIOS

Nesta sexta-feira (6) o comércio de rua atende até as 22 horas. No sábado, das 9h às 18 horas e no domingo estará fechado. No domingo, o Shopping Rio Claro abre as lojas das 13h às 19h e a Praça de Alimentação das 11h às 22h.