“Não sou apenas enfermeiro, sou um instrumento na mão de Deus para ajudar o próximo. Ele me deu mais uma chance”. É assim que Sidney Aragão, 40 anos, se define após vencer a batalha contra a Covid-19.

Técnico de enfermagem na Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro e enfermeiro numa empresa de atendimento pré-hospitalar, Aragão ficou hospitalizado por dez dias, sendo sete somente na UTI.

Em 22 de julho, o profissional foi submetido a um teste rápido como padrão de segurança na sua rotina de trabalho, que deu negativo. No entanto, já no dia seguinte, começou a sentir irritação na garganta e a ter tosse, evoluindo para dores de cabeça e no corpo. “Pensava que era gripe, porque o exame deu negativo”, relembra.

Diante dos sintomas, realizou outro teste, o RT-PCR, mais conhecido como swab nasal e oral. No dia 31, saiu o resultado: positivo. “A partir da coleta do exame, iniciei o isolamento e segui os protocolos de medicação”, explica.

Mas, em 4 de agosto, ao atingir febre de 40ºC, Aragão foi internado no Hospital de Campanha, sendo transferido para a UTI da Santa Casa no dia seguinte, com oscilações em seu quadro. “Nesse período, cheguei a sair da unidade intensiva para o leito de internação, porém logo voltei para a UTI porque tive rebaixamento do meu estado clínico. Apesar de tudo, graças a Deus, estou curado e tive alta nessa sexta-feira (14)”, conclui.