Quem possui um veículo de placa amarela, por vezes herdado de parente ou parte da coleção da família e tem interesse em rodar pelas vias, deve regularizá-lo

O Detran-SP criou um canal digital unificado para facilitar a regularização de carros clássicos, atualização de placa amarela e obtenção da placa preta

O Detran-SP lançou uma página exclusiva voltada a veículos antigos e de coleção. O espaço reúne os principais serviços para colecionadores que desejam regularizar clássicos ou obter a Certificação de Veículo de Coleção.

A iniciativa facilita a busca pela placa preta e a emissão da Certidão de Veículo com Placa Amarela. O objetivo é centralizar o atendimento para proprietários que precisam atualizar a documentação conforme as normas vigentes.

Regularização da placa amarela em veículos antigos

A medida atende proprietários que ainda possuem veículos antigos com a placa amarela de duas letras. Este padrão foi utilizado no Brasil entre os anos 1970 e o início dos anos 2000, mas não é mais válido para circulação.

Para rodar legalmente, é obrigatória a troca pelo modelo atual no padrão Mercosul. Veículos flagrados com a placa antiga podem ser recolhidos ao pátio, pois não constam na base de dados atualizada do Detran-SP.

O pedido de atualização é feito pela nova página mediante o pagamento da taxa de R$ 469,91, valor que já inclui o licenciamento. O órgão encaminha a solicitação à Secretaria Nacional de Trânsito para a atualização do registro.

Critérios para obter a placa preta

A placa preta, símbolo de valorização para colecionadores, exige critérios rígidos de preservação. O veículo deve ter ao menos 30 anos de fabricação e manter características originais de mecânica, carroceria e aparência geral.

Além do estado de conservação, o proprietário deve apresentar o Certificado de Veículo de Coleção e o Certificado de Segurança Veicular. Também é obrigatório ser integrante de um clube de colecionadores devidamente credenciado.

Os custos para a placa preta envolvem a taxa de segunda via do documento de propriedade. O valor é de R$ 295,83 para veículos com licenciamento em dia ou R$ 469,91 caso inclua o licenciamento do ano vigente.

Certidão gratuita e histórico do veículo

A nova página do Detran-SP permite a emissão gratuita da Certidão de Veículo com Placa Amarela. O documento é essencial para comprovar o registro, a propriedade e o histórico de veículos antigos.

Essa certidão auxilia diretamente em processos de regularização e transferências de propriedade. O serviço digital visa dar agilidade aos entusiastas do antigomobilismo que buscam manter a memória automotiva preservada e legalizada.