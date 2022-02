O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP) está sempre em busca de tornar seus procedimentos cada vez mais seguros e confiáveis. Com base nessa premissa, unindo tecnologia e segurança, a autarquia atualizou o sistema no processo de aplicação das provas teóricas e de reciclagem nos Centros de Formação de Condutores (CFCs), na identificação do candidato ou condutor. Com isso, a partir da próxima segunda-feira (14/2), os alunos que realizarem as provas nos estabelecimentos deverão obrigatoriamente validar as duas biometrias: tanto a digital quanto a facial.

A atualização foi implementada no sistema e-CNHsp, ferramenta utilizada por todos os parceiros responsáveis pelos processos de habilitação de condutores – como médicos, psicólogos, diretores e instrutores de autoescolas. O cidadão deverá validar duplamente a biometria no momento da abertura e da conclusão do exame teórico ou de reciclagem.

Até o momento, era solicitada somente a biometria digital e, caso não houvesse o reconhecimento, a biometria do rosto era realizada.

No vídeo a seguir, saiba todos os detalhes sobre a novidade: https://youtu.be/SQzltF2Nf5k

“Um dos principais objetivos do Detran.SP é levar aos cidadãos ferramentas tecnológicas que facilitem suas vidas e que ofereçam benefícios cada vez mais transparentes. A dupla autenticidade biométrica traz mais segurança para todos os envolvidos no processo de habilitação e dispõe de uma importante ferramenta contra irregularidades na obtenção do documento”, destaca Neto Mascellani, diretor-presidente do Detran.SP.

O Detran.SP informou da obrigatoriedade aos parceiros e reforçou a importância que os cidadãos sejam avisados antecipadamente da necessidade de autenticação por biometria digital, principalmente para casos de exame de reciclagem do condutor suspenso ou baixa preventiva de pontuação. Nos demais processos de habilitação, os candidatos que têm exceção digital podem solicitá-la antes desta etapa para a realização de exames médico e psicotécnico.

Caso seja preciso pedir a exceção digital, o candidato ou condutor deverá comparecer nas unidades do Detran.SP integradas ao Poupatempo ou Ciretrans (nos casos de municípios que não possuem Poupatempo), ter a exceção digital aprovada para então realizar o agendamento do seu exame.

José Guedes Pereira, presidente da Sindautoescola.SP, parabenizou o Detran.SP por meio do presidente Neto Mascellani e de seus colaboradores e afirmou que a medida vai trazer mais segurança e tranquilidade à categoria: “com a implantação da dupla autenticidade da biometria teremos à disposição uma ferramenta que fará com que o processo de provas teóricas em nossos CFCs seja mais transparente e mais protegido”.