AGÊNCIA BRASIL

O Departamento de Trânsito do Rio (Detran-RJ) começa a retomada de alguns serviços do setor de habilitação a partir da próxima semana. Na segunda-feira (27), já será possível fazer prova teórica de legislação, abertura de processos de primeira habilitação e solicitações de adição e mudança de categoria. Parte dos serviços do Detran-RJ estava paralisada devido à pandemia de covid-19.

A prova teórica de legislação poderá ser feita na sede do departamento, na Avenida Presidente Vargas, centro do Rio, e nos postos do Shopping Jardim Guadalupe, America’s Shopping e Shopping Nova Iguaçu. Para inclusão de requerimentos para a primeira habilitação e adição ou mudança de categoria, deve-se procurar a sede do Detran ou as unidades do Rio Poupa Tempo de Bangu, na zona oeste, e de São João de Meriti e Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

O agendamento para todos os serviços começou a ser liberado ontem (24), pelo site do Detran-RJ ou pelo teleatendimento (21 3460-4040 / 3460-4041 / 3460-4042). A marcação para a prova de legislação para candidatos à primeira habilitação é feita apenas pela autoescola onde o aluno está matriculado.

Com a reabertura desses serviços, o horário de atendimento na sede do Detran será ampliado e passará a funcionar das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Entrega de habilitação

A entrega da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) já emitida passará a acontecer em cinco unidades também na próxima segunda-feira.

Em Campos dos Goytacazes, no norte fluminense, as carteiras de habilitação serão entregues na unidade da Rua Barão de Miracema, 246, no Centro. Em Itaguaí, região metropolitana, os documentos emitidos estarão disponíveis na unidade do Pátio Mix, na Rodovia Rio-Santos, s/n. Já em Angra dos Reis, na Costa Verde, a entrega será no Shopping Piratas Mall, localizado na Estrada Municipal, 91 e, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, as carteiras que estavam acauteladas no Rio Shopping serão entregues no Center Shopping, na Avenida Geremário Dantas, 404, no mesmo bairro.

Nesses locais o atendimento será realizado apenas para entrega das CNHs, das 12h às 16h, sem a necessidade de agendamento, mas obedecendo a ordem alfabética da semana: às segundas, quartas e sexta-feira, serão atendidas pessoas com iniciais de K até Z, e na terça e quinta-feira, será a vez das iniciais de A até J.