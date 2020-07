SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse nesta quarta-feira (8) esperar que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) “saia uma pessoa melhor após o coronavírus”.

O presidente afirmou ter atestado positivo para o Covid-19 na terça (7).

“Espero que o presidente faça uma reflexão sobre as suas atitudes e torço para que saia recuperado e uma pessoa melhor do que antes do coronavírus”, afirmou Doria.

“Desejo que o presidente tenha rápida recuperação e siga as orientações da medicina e não se esqueça de usar máscara, que protege as pessoas que convivem com ele”, completou.