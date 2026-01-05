O espeto e a lima foram apreendidos pelos guardas civis

Guarda Civil Municipal deteve o suspeito de 29 anos no Jardim Santa Eliza após ele ameaçar a ex-mulher e os filhos com um espeto e uma lima na noite de domingo

Na noite de domingo (4), um homem de 29 anos foi detido pela Guarda Civil Municipal (GCM) por descumprimento de medida protetiva no bairro Jardim Santa Eliza, em Rio Claro. A ação ocorreu por volta das 19h30, após a Polícia Civil solicitar apoio para auxiliar uma mulher de 33 anos que havia sido ameaçada de morte pelo ex-marido.

Ameaça com objetos perfurantes no Santa Eliza

Segundo o relatório da ocorrência, o suspeito invadiu a residência da vítima sem permissão. De posse de um espeto afiado e uma lima, ele proferiu ameaças de morte contra a ex-companheira e seus dois filhos menores de idade. A vítima conseguiu sair do imóvel sob o pretexto de buscar atendimento médico em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), dirigindo-se imediatamente ao Plantão Policial para pedir socorro.

Prisão por descumprimento de medida protetiva

Ao chegarem na residência, os guardas municipais localizaram o indivíduo no interior do imóvel. Próximo à porta de entrada, foram encontrados os objetos utilizados na ameaça, reconhecidos pela vítima. Diante do flagrante de descumprimento de medida protetiva, o homem foi conduzido à delegacia, onde a determinação judicial foi cumprida, permanecendo ele à disposição da Justiça.

Canais de denúncia em Rio Claro

A GCM orienta que a população utilize os canais de atendimento 153 ou o 0800-7711532 para denúncias e emergências desta natureza.