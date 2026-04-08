Lixo na via gera problema no Parque Universitário

Prática irregular de descarte de lixo doméstico no centro das vias causa indignação e sujeira em bairro de Rio Claro

Moradores da região do Parque Universitário, em Rio Claro, estão convivendo com uma situação recorrente e desagradável de descarte de lixo doméstico realizado de forma irregular no centro das vias e cruzamentos. A prática tem gerado reclamações sobre a falta de civilidade e o acúmulo de sujeira em diversos pontos do bairro.

Um morador, que preferiu não se identificar, relatou ao Jornal Cidade a insatisfação com o cenário atual. Segundo ele, às terças, quintas e sábados, o bairro apresenta aspecto de lixão a céu aberto. “As vias também acabam ficando sujas após a passagem do caminhão de coleta”, lamenta o leitor.

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

Foto registra outro local usado para descarte de lixo no bairro

Motivação do descarte de lixo irregular

De acordo com os relatos, muitos residentes optam por não deixar os resíduos em frente às próprias casas para evitar que catadores de recicláveis espalhem o conteúdo dos sacos. No entanto, essa escolha transfere o problema para as áreas comuns e prejudica o aspecto visual e sanitário das ruas.

“As pessoas do bairro acostumaram a colocar o lixo dessa forma e parece que não se incomodam com a situação”, pontua o morador indignado.

O que diz a prefeitura sobre o lixo

Questionada sobre o problema, a prefeitura municipal de Rio Claro reforçou que o descarte de lixo não deve ocorrer em cruzamentos ou pontos de circulação de veículos sob hipótese alguma. Além da sujeira, a infração pode ocasionar acidentes de trânsito.

A administração municipal orienta que o lixo domiciliar deve ser colocado obrigatoriamente na calçada, em frente à residência do responsável, sempre em sacos bem fechados. A coleta no Parque Universitário ocorre três vezes por semana, em dias alternados.