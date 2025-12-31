Rio Claro poderá integrar oficialmente a chamada Trilha dos Dinossauros do Estado de São Paulo, conforme prevê o Projeto de Lei nº 1.403/2025, protocolado na Assembleia Legislativa pelo deputado estadual Luiz Claudio Marcolino (PT). A proposta em tramitação na Alesp declara o roteiro paleontológico como de relevância científica, cultural e turística, reunindo 19 municípios paulistas com registros fósseis, museus, centros de pesquisa e ações educativas.

No mapa que acompanha o projeto, Rio Claro aparece como um dos polos do interior paulista ligados à paleontologia, ao lado de cidades como Araraquara e São Carlos. A inclusão reconhece a importância científica e histórica do município, que abriga estudos e acervos relacionados a fósseis e à geodiversidade regional, sobretudo, nas dependências da Unesp Rio Claro, no departamento de geologia. A criação do Geoparque Corumbataí também é citada.

Segundo o texto, o objetivo da Trilha dos Dinossauros é valorizar o patrimônio paleontológico, estimular o geoturismo e aproximar o conhecimento científico do público em geral, sem criar novas obrigações administrativas. O reconhecimento tem caráter simbólico e pode favorecer ações de divulgação, educação e turismo de base científica.

A proposta também reforça a proteção dos fósseis como patrimônio cultural e ambiental, destacando o papel dos municípios na preservação e na difusão desse legado natural. Para Rio Claro, a presença no roteiro amplia a visibilidade estadual e insere a cidade em uma rede voltada à ciência, cultura e turismo educativo.

A cidade, inclusive, também está na lista de outras rotas. Também em tramitação na Alesp está a Rota da Cana, de autoria originalmente do deputado estadual Simão Pedro (PT), mas que passou a ser da deputada Professora Bebel, do mesmo partido, de Piracicaba, após a saída do parlamentar do mandato. A rota tem como finalidade fomentar o turismo cultural, rural e gastronômico nos municípios ligados à cultura da cana-de-açúcar. A proposta ainda não foi votada.

E mais recentemente já foi implantada pelo Governo de São Paulo, sob titularidade do governador Tarcísio de Freitas, as Rotas da Cachaça. Com oito rotas distribuídas por 65 municípios, além de oito destinos de experiências e mais oito destinos de negócios, a iniciativa visa fomentar o agronegócio e o desenvolvimento regional em todo o estado. Rio Claro está dentro da Rota Itaqueri, Cuesta e Tietê, ao lado das cidades de Analândia, Bofete, Botucatu, Dourado, Piracicaba, Torrinha e Torre da Pedra. O representante de Rio Claro é o produtor Ferruccio Scotuzzi, que criou a cachaça Serra do Itaqueri em 2019.