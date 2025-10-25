Na quinta-feira (23), inclusive, Valéria inaugurou em Rio Claro seu escritório político sob a responsabilidade de Amanda, que é presidente do projeto social Mulheres Pela Fé, capitaneado pela secretária

Uma denúncia de repercussão nacional revelada pelo Portal Metrópoles, nesse sábado (25), mostra um suposto esquema de corrupção envolvendo a rio-clarense Amanda Servidoni. Funcionária concursada do município licenciada do cargo, Amanda é filiada ao PL-SP e se apresenta como assessora de Valéria Bolsonaro (PL), que é secretária estadual da pasta de Políticas para Mulheres do Governo Tarcísio. Ouça os áudios ao final da reportagem.

Na quinta-feira (23), inclusive, Valéria inaugurou em Rio Claro seu escritório político sob a responsabilidade de Amanda, que é presidente do projeto social Mulheres Pela Fé, capitaneado pela secretária. Apesar de se apresentar como assessora, Amanda não é nomeada em nenhum cargo nem no Governo Estadual nem na Assembleia Legislativa (Alesp), onde Valéria é deputada estadual licenciada. “Com este novo espaço quero atender de perto os moradores de Rio Claro e municípios vizinhos”, disse Valéria na inauguração do escritório junto a Amanda.

Áudios de WhatsApp obtidos pelo Metrópoles mostram Amanda negociando a devolução de parte do valor de uma emenda parlamentar que seria destinada a um município da região de Rio Claro. O valor da emenda seria de R$ 300 mil, e ela pede na gravação a ‘devolução’ de pelo menos R$ 100 mil. Não é possível saber qual cidade se refere em um dos áudios.

“Ele [algum prefeito] vai gastar 100k [mil] com a pista, entendeu? Com a… com a coisa. E nós estamos dando 300 [mil]. Desses 300 eu quero pelo menos uns 100, entendeu? Não quero 10%, filho. Vocês não sabem fazer negócio. Se ele falou que ele vai gastar com a… com o caminho 100, ele vai tá ganhando 200 e nós 30?”, indaga Amanda. Em outro áudio Amanda conversa com um homem se referindo a outro suposto esquema com uma prefeita da região também.

Na inauguração do escritório político de Valéria Bolsonaro em Rio Claro, na quinta-feira (23), a secretária estadual ao lado de Amanda afirmou que já enviou Rio Claro mais de R$ 6 milhões em emendas e mais de R$ 15 milhões para a região. Consultada pelo JC, a Prefeitura Municipal informou que faria o levantamento dos valores para confirmar sua totalidade.

Amanda é concursada há 20 anos no município, mas está licenciada há meses do cargo. Ela já foi chefe de gabinete na Prefeitura de Rio Claro no mandato passado, quando trabalhou com o ex-vice-prefeito Rogério Guedes – com quem rompeu ainda na campanha a prefeito no ano passado. No Governo Juninho também foi cargo comissionado na Fundação Municipal de Saúde. Sua filiação ao PL ocorreu em junho de 2025 diretamente em São Paulo, com ficha abonada pelo presidente nacional Valdemar Costa Neto.

Em nota à Farol JC, o Governo Tarcísio afirma que “a Secretaria de Políticas para a Mulher não possui relação com o projeto social Mulheres pela Fé. Emendas parlamentares são temas da Assembleia Legislativa, com pagamentos realizados às prefeituras e instituições conforme ritos administrativos e legais. As prefeituras têm autonomia para empregar recursos obtidos por meio de emendas na modalidade transferência especial, cabendo a órgãos de controle e Tribunal de Contas o controle e fiscalização da aplicação dos recursos”.

A reportagem não localizou a assessoria de Valéria Bolsonaro (PL). Já Amanda Servidoni, apesar de visualizar mensagens enviadas pela reportagem, não atendeu às ligações e não retornou ao contato. O espaço segue aberto para o posicionamento, caso seja enviado.