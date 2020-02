Delegado responsável pela região vai se tornar Cidadão Ararense

Ramon Rossi

Responsável pela Polícia Civil de Araras, Leme, Cordeirópolis, Iracemápolis, Santa Cruz da Conceição, Pirassununga e Limeira, o pirassununguense Antonio Luis Tuckumantel, delegado titular da Delegacia Seccional de Polícia de Limeira, recebe na sexta-feira, dia 14 de fevereiro, a cidadania ararense. A cerimônia será na Câmara Municipal, às 19h30, em sessão solene no Plenário Vereador Bruno Moysés Batistela.

A propositura aprovada pelos parlamentares em Plenário é de autoria do vereador Felipe Dezotti Beloto (PL), conforme decreto legislativo nº 17 de 12 de novembro de 2019.

Natural de Pirassununga-SP, Antonio Luis Tuckumantel é casado com Maria Silvia Luccas Tuckumantel com quem tem quatro filhos: Ivan, Elton, Renan e Marcio. São três netos: Davi, Miguel e Sofia.

Tuckumantel iniciou a carreira profissional como técnico de som na Rádio Difusora AM 1290 de São José do Rio Pardo, nos anos 1970. Paralelo ao trabalho na emissora, formou-se no curso de Filosofia, na Faculdade de Ciências e Letras de São José do Rio Pardo e depois em Direito, na Faculdade de São João da Boa Vista.

Em 1978, ingressou na Polícia Civil do Estado de São Paulo, na função de Investigador, exercendo a carreira em Araras-SP, onde ficou por sete anos, até 1985, mesmo ano em que foi aprovado em concurso público, iniciando a carreira de Delegado de Polícia.

Na função de delegado, atuou em Campinas, Casa Branca, Mogi Guaçu, Leme, Rio Claro e Limeira. O sucesso como delegado fez Tuckumantel receber vários prêmios, como o Diploma de Gratidão da Cidade de Limeira e a Medalha de Mérito Cívico XV de Setembro “Ordem Tatuiby”, também em Limeira, além do Grã-Colar “Libertadores da América” da Câmara Brasileira de Cultura, no Memorial da América Latina, em São Paulo. Em 2003, foi agraciado com o Título de Cidadão Limeirense.

Tuckumantel concluiu o Curso Superior de Polícia, realizado pela Academia de Polícia de São Paulo, com intercâmbio com a Polícia de Joanesburgo na África do Sul, onde esteve no ano de 2011. De volta ao Brasil, foi professor de Direito na UNIFIAN, em Leme, e no ISCA Faculdades, em Limeira.

Atualmente exerce a carreira de Delegado de Classe Especial na Delegacia Seccional de Limeira, comandando as cidades da região. Na carreira possui atuação de destaque, concluindo inquéritos policiais em menos de um mês, recebendo elogios até da Assembleia Legislativa de São Paulo. Foi o responsável por solucionar inúmeros casos de grande repercussão, como roubos, furtos, extorsões e homicídios, entre eles, um crime de grande repercussão nacional.

Também foi o responsável pelo trabalho de cadastramento dos flanelinhas e vigilantes de Limeira em 2002, cuja a ação gerou maior controle de pessoas que se utilizavam deste tipo de atividade para cometimento de pequenos delitos e eventuais constrangimento.

Também em Limeira, Tuckumantel propôs a implantação de portais na cidade para coibir a criminalidade e monitorar digitalmente o acesso de veículos e pessoas oriundos de outros municípios.

Em 2018, foi nomeado Diretor do Departamento de Polícia Judiciária do Interior – DEINTER 9 – com sede em Piracicaba-SP, onde é o responsável pela gestão de 52 cidades, exercendo a função de diretor, focando seu trabalho, principalmente, no combate aos furtos e roubos de veículos nas cidades da região. No DEINTER 9, reativou o GOE – Grupo de Operações Especiais da Polícia civil.

Tuckumantel foi o grande responsável pela criação do grupo especializado na investigação de roubos a banco e explosões de agências bancárias e caixas eletrônicos, com atuação em toda a área Territorial do Departamento de Piracicaba. Mais recentemente, coordenou, enquanto Delegado Seccional, as equipes da Polícia Civil para o esclarecimento de forma célere de crimes igualmente de grande repercussão.

Participou da implantação do projeto pioneiro no Estado de São Paulo, conhecido como “Botão do Pânico”, que contou com a participação dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, das cidades de Limeira e Piracicaba.

Criou o Projeto denominado “Vigilante Noturno” em Limeira, o qual consiste no cadastramento dos vigilantes noturnos, trabalhando junto às Forças de Segurança do município.

A cerimônia é aberta ao público e terá transmissão ao vivo pela TV Câmara no canal 4 da NET, pelo site, Facebook e Youtube da Câmara Municipal.