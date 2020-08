Um divisor de águas na história do combate à violência contra a mulher, a Lei Maria da Penha completa 14 anos de vigência, hoje, sexta-feira (7). A legislação é de extrema importância para o Brasil, onde temos uma média de 536 mulheres agredidas por hora. Outro dado alarmante é que 42% dessas agressões acontecem dentro da própria casa.

Em Rio Claro, somente a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) registrou, de 1º de janeiro a 10 de junho deste ano, 310 boletins de ocorrência de violência doméstica. As situações relatadas vão desde ameaças à lesão corporal. Uma média de dois casos por dia (veja tabela). O local, inaugurado no dia 12 de abril de 2017 e que fica na Avenida 23, entre as ruas 12 e 13, no Bairro do Estádio, foi uma importante conquista para as vítimas, que passaram a ter atendimento e amparo exclusivo.