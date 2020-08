Foto: Governo do Estado de São Paulo

GOVERNO DO ESTADO SP

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC), ligada à Secretaria da Casa Militar e Defesa Civil, alerta para a chegada e a permanência de uma frente fria em várias regiões estado de São Paulo entre esta sexta (21) e a próxima terça-feira (25).

De acordo com o órgão, há regiões do território paulista em que as temperaturas registradas podem ser menores que 5º C (Vale do Ribeira, Araçatuba, São José do Rio Preto e Presidente Prudente), entre 5º C e 10º C (Marília, Bauru, Sorocaba, Metropolitana de São Paulo, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, São Carlos e Itapeva) e pouco acima de 10º C (Baixada Santista, Barretos, Campinas, Ribeirão Preto e Franca).

Vale destacar que as chances de doenças respiratórias e de hipotermia para pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade. As atualizações podem ser conferidas pelo perfil da Defesa Civil Estadual no Twitter.