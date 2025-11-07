À esquerda, Danilo de Almeida Kuroishi (diretor da Defesa Civil de RC) resgata motorista que estava preso em veículo em alagamento no Jardim São Paulo. Foto: Arquivo JC

Defesa Civil orienta evitar Avenida 16, pontilhão da Avenida 29 e Avenida Visconde. Serviços de emergência podem ser acionados pelos telefones 199 e 193

Em Rio Claro, a previsão de temporais leva à orientação para que motoristas e pedestres evitem pontos já “tradicionais” de alagamentos, como na Avenida 16, no Jardim São Paulo, onde um condutor teve que ser resgatado durante as chuvas da última segunda-feira (03); o pontilhão da Avenida 29, a Avenida Amaral Gurgel (antiga Via Kennedy) e a Avenida Visconde (que na segunda-feira registrou interrupção do tráfego devido ao volume de água acumulado no trecho entre as Avenidas 10 e 12).

Os registros de quedas de árvores em bairros da zona sula no último fim de semana também servem de alerta devido à previsão de fortes ventos.

Cuidados em dias de chuva

O período de volta das chuvas exige cuidados para evitar riscos. Recomendações à população divulgadas pela Defesa Civil do Estado de São Paulo:

Evite áreas arborizadas e não estacione veículos sob árvores;

Recolha objetos soltos em varandas e quintais;

Durante tempestades com raios, evite áreas abertas, estruturas metálicas e contato com água;

Nunca atravesse áreas alagadas;

Se um fio energizado cair sobre o veículo, permaneça dentro do carro e acione o Corpo de Bombeiros;

Em caso de emergência, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).