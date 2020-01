Os estragos causados pela chuva e vento forte na noite deste sábado (4) não foram poucos. Por isso, o trabalho da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros está intenso nas últimas horas.

De acordo com o Capitão Araújo, da Defesa Civil, as equipes trabalham em vários pontos da cidade, mas não há nenhum caso com grande gravidade.

As principais ocorrências registradas são de quedas de árvores no município. Na Av. 40 com a Rua 10, por exemplo, uma árvore caiu e acabou interditando a via.