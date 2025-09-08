A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros foram mobilizados em diferentes pontos de Rio Claro nesse fim de semana para combater incêndios em áreas de vegetação.

No sábado (06), por volta das 20h00, as chamas atingiram a Mata Negra, em Ajapi, exigindo ação imediata para conter a propagação do fogo. No domingo (07), às 15h30, outro incêndio de grandes proporções avançou sobre um canavial e parte de uma área de mata no distrito de Assistência. Ainda no mesmo dia, às 17h00, um novo foco foi registrado no Jardim Claret, nas proximidades de um grande supermercado, mobilizando novamente as equipes de combate.

Segundo o supervisor da Defesa Civil, Danilo de Almeida, além da atuação emergencial para reduzir os riscos à população e os danos ambientais, órgãos de apoio foram acionados para reforçar o trabalho de contenção. Ele ressalta que a colaboração da comunidade é essencial, já que incêndios em vegetação representam graves ameaças à saúde pública, à segurança e ao meio ambiente.

As queimadas espalharam fuligem por toda a cidade, atingindo residências e causando transtornos aos moradores. Quem tiver fotos da situação pode enviá-las para o WhatsApp da redação do JC pelo número 9.9942-4100.