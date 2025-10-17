A Defesa Civil do Estado para a ocorrência de tempestades entre a noite desta sexta-feira (17) e o domingo (19), com chuvas de moderada a forte intensidade, queda de raios, rajadas de vento e possibilidade de granizo isolado em diversas regiões paulistas. As temperaturas devem variar entre mínimas de 7°C e máximas de 34°C pelo território paulista, com sensação térmica mais baixa nas áreas de maior altitude.

De acordo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência) da Defesa Civil, o avanço de uma frente fria associado à umidade vinda da Amazônia vai provocar condições de instabilidade generalizadas. As chuvas podem causar alagamentos, deslizamentos e transbordamentos de pequenos córregos, principalmente em áreas mais vulneráveis. O órgão reforça a importância de acompanhar as atualizações e seguir as orientações das autoridades locais.

Confira por regiões:

Na região Metropolitana de São Paulo, a mínima será de 11°C e a máxima de 26°C, com previsão de tempestades acompanhadas de raios, ventos e granizo isolado. Já a Baixada Santista, os termômetros ficam entre 16°C e 25°C, também com condições para tempestades.

A Serra da Mantiqueira deve registrar temperaturas entre 7°C e 22°C, com possibilidade de granizo isolado. Na região de São José dos Campos, as temperaturas variam de 12°C a 29°C, com risco de vento forte e descargas elétricas.

O Litoral Norte é a região com previsão de chuvas mais intensas e rajadas de vento mais fortes, com temperaturas variando de 15°C e máxima de 27°C. O Vale do Ribeira e a região de Itapeva terão mínima de 15°C e máxima de 26°C, com condições para tempestades isoladas.

Nas regiões de Sorocaba e Campinas, as temperaturas variam de 11°C a 23°C, com possibilidade de granizo.

Nas regiões de Presidente Prudente e Marília, a mínima será de 15°C e a máxima de 26°C, com previsão de pancadas e tempestades isoladas. Já as regiões de Bauru e Araraquara terão entre 13°C e 27°C, com chuva e trovoadas.

Nas regiões de Araçatuba e São José do Rio Preto ficam entre 15°C e 33°C, com tempestades localizadas e possibilidade de granizo. E, por fim, as regiões de Barretos, Franca e Ribeirão Preto terão mínima de 15°C e máxima de 34°C, com previsão de chuva e temporais isolados.