Nesta quarta-feira (27), o governador de São Paulo, João Doria, vai conceder entrevista às 12 horas (com transmissão no youtube.com/jornalcidade) para anunciar como ficará a quarentena no estado a partir de 01 de junho.

Desde segunda-feira (25), porém, circulam pelas redes sociais e em alguns meios de comunicação informações sobre como ficará o funcionamento do comércio e dos serviços nesta nova etapa.

Procurada, a assessoria do governador Doria informou que os detalhes oficiais sobre as mudanças poderão ser conhecidos somente amanhã. “Há reuniões antes de definir todos os pontos do plano”, informa a resposta.

A respeito das divulgações sobre as mudanças feitas até o momento, a assessoria também informou que existem informações erradas, que não serão confirmadas nesta quarta-feira.

Ainda na tarde desta terça (26), o Governo de São Paulo divulgou uma nota oficial esclarecendo as informações que circulam sobre a reabertura do comércio no estado. Confira a nota abaixo:

“As informações divulgadas nesta terça (26) pelo Grupo Globo sobre o cronograma do Plano São Paulo de flexibilização da quarentena estadual estão equivocadas. Para tanto, basta observar que um dos itens citados na reportagem são hotéis, que nunca tiveram fechamento decretado.

A reportagem tratou como fato novo informações divulgadas pelo Governo do Estado no dia 8 de maio, conforme as páginas 11 e 12 do documento anexado ao release abaixo.

O detalhamento correto do Plano São Paulo será divulgado em entrevista coletiva às 12h desta quarta (27), no Palácio dos Bandeirantes”.