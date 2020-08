Considerando somente o total de óbitos por Covid-19 em Rio Claro, 58,9% foram de pacientes em atendimento na rede pública de saúde. Isso representa que, de cada dez mortes, 5,8 ocorreram em leitos SUS.

Segundo levantamento da Secretaria Municipal da Saúde, com base nas 95 vítimas pela doença, 56 estavam hospitalizadas na rede pública e 39 nos leitos privados (41,1%).

Na estrutura de atendimento aos pacientes Covid-19, o município dispõe de leitos na Santa Casa, no Hospital de Campanha e a retaguarda de unidades particulares, do Hospital Regional de Piracicaba e o de Campanha na capital paulista.

Nessa quarta-feira (12), havia 11 pacientes de Rio Claro internados no Regional de Piracicaba, mas nenhum no de Campanha de São Paulo, que, com a diminuição da propagação do coronavírus na capital e o aumento de casos no interior, passou a atender pacientes de outras regiões do estado.

Região

Até o momento, foram registrados 12 óbitos por Covid-19 em Cordeirópolis, dos quais dois em leitos particulares e dez nos públicos.

Já em Santa Gertrudes, que tem dez mortes até o momento, oito ocorreram em leitos SUS e dois em privados, segundo informado pela Vigilância Epidemiológica.

Internações

O número de pacientes internados em Rio Claro atualmente é 78, incluindo casos suspeitos, sendo 38 na rede pública e 40 na privada