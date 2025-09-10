O agora ex-vereador Dalberto Christofoletti (PSD), cassado na noite de segunda-feira (8) na Câmara Municipal por quebra de decoro parlamentar, afirmou que irá acionar a Justiça para tentar reverter e anular a cassação do seu mandato.

Decreto legislativo pelo presidente José Pereira (PSD) e os secretários Adriano La Torre (PP) e Hernani Leonhardt (MDB) já foi publicado no Poder Legislativo oficializando a cassação. No entanto, Dalberto afirma que os trabalhos no plenário da Casa de Leis poderão ser anulados pela Justiça e que protocolaria nos próximos dias um mandado de segurança para tentar que isso ocorra.

Dalberto alega que a sessão não poderia ter ocorrido da forma que ocorreu já que ele não esteve presente por motivos de saúde. A ausência do político na sessão foi confirmada minutos antes da mesma ocorrer pela sua assessoria, que informou que ele tinha sido internado com suspeita de AVC em Limeira.

Dalberto alega que este ano a Justiça já devolveu o mandato de 85 vereadores cassados em todo o Brasil. O ex-vereador também disse que não houve convocação para sua defesa no prazo legal – apesar de ter anunciado no domingo (7) que estaria presente na sessão de segunda-feira e mesmo a convocação ter saído no Diário Oficial do Município. Ainda, disse que questionará outros pontos da sessão na Justiça.

Paralelamente a isso, nesta quarta-feira (10) anunciou que protocolará na sexta-feira (12) pedido de investigação por meio de Comissão Processante na Câmara Municipal de Rio Claro contra o seu próprio suplente, Eric Tatu (PSD), alegando suposto nepotismo e dados dos repasses financeiros do município ao Instituto Tatu Bola.

Além disso, Dalberto disse que o munícipe Renato Moreira pedirá a cassação de Rafael Andreeta (Republicanos) por quebra de decoro parlamentar contra uma servidora. Na sexta-feira (5), a Câmara arquivou pedido de CP do próprio ex-vereador contra Rafael. “Eu entrei com a denúncia contra ele, é um ex-presidiário acusado de organização criminosa pelo Gaeco, assaltou os cofres da Cultura, tem zero credibilidade”, rebateu, dizendo que fará boletim de ocorrência contra Dalberto.