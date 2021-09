O avanço da crise hídrica que atinge o País e que também é registrada em Rio Claro está entre as pautas de trabalho do Departamento Autônomo de Água e Esgoto (Daae). Com níveis baixos no Rio Corumbataí e Ribeirão Claro, o sinal de alerta já foi ligado para que a população colabore não desperdiçando água e fazendo seu uso racional.

Nesta semana, a Câmara Municipal aprovou um requerimento de autoria do vereador Serginho Carnevale (DEM) que questionou as ações desenvolvidas através do Programa de Monitoramento e Recuperação de Áreas Degradadas (Prad) ao longo dos rios. Tais iniciativas, segundo o parlamentar, podem contribuir com melhoria da qualidade da água captada e o aumento da disponibilidade hídrica dos mananciais de captação para o tratamento e abastecimento.

À reportagem do Jornal Cidade, a autarquia comunicou nessa quarta-feira (1º) que retomou as atividades do Programa e que tem desenvolvido trabalhos a fim de minimizar o impacto da crise hídrica em Rio Claro. Segundo informa, na primeira fase o objetivo é a recuperação das áreas de proteção permanente (APPs) localizadas às margens do Rio Corumbataí. Já a segunda fase do programa prevê a recuperação das matas ciliares no Ribeirão Claro.

O Daae informou também que faz diariamente o monitoramento das condições e volume dos mananciais. Vale lembrar que o Ribeirão Claro, onde é captada água bruta para a Estação de Tratamento de Água (ETA 1), é responsável por 40% do abastecimento da cidade. Já o Rio Corumbataí, onde é captada a água para a ETA 2, pelos outros 60%.

Entre os serviços que serão realizados através do Programa está o plantio de mais de 76 mil mudas de árvores, em convênio firmado com a entidade SOS Mata Atlântica. Para isso, o Daae diz que tem organizado reuniões com os proprietários rurais. A intenção é iniciar a primeira etapa no início da época de chuvas, prevista para a segunda quinzena de outubro.