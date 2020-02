Daae trabalha para normalizar abastecimento de água

Um problema na rede elétrica na manhã desta terça-feira (11) paralisou a Estação de Tratamento de Água (ETA 1), localizada no bairro Cidade Nova.

Assim que o problema foi detectado, o Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) acionou a empresa concessionária de energia elétrica da cidade para que fosse realizado o serviço de reparo elétrico.

A Elektro religou a energia elétrica na ETA 1 por volta das 14 horas e, dessa forma, os funcionários do Daae puderam dar início aos trabalhos de reparo.

A previsão inicial da autarquia para que o fornecimento de água nos bairros abastecidos pela ETA 1 seja normalizado é para até o início da noite desta terça-feira (11).

Nesse período, o Daae orienta que os consumidores façam uso racional da água e reforça a importância de os moradores terem caixa d’água em seus imóveis, já que durante os serviços de manutenção, os imóveis que possuem caixa d’água não sofrem com eventual falta d’água, quando usada racionalmente.

Com volume suficiente para 24 horas de consumo racional, as caixas d’água são essenciais para reduzir transtornos em casos de interrupção no fornecimento. “Além disso, a instalação é obrigatória, conforme o Código Sanitário Estadual”, comenta o superintendente do Daae, Paulo Roberto Bortolotti.

O Daae informa ainda que ao restabelecer o abastecimento após a conclusão dos reparos, há um aumento temporário na pressão em alguns pontos da rede, o que pode deixar a água com um aspecto “esbranquiçado”. Neste caso, a água está apenas cheia de ar, podendo ser consumida normalmente.

A normalização da pressão e o abastecimento serão restabelecidos aos poucos e serão realizadas descargas na rede. Poderá haver casos pontuais de cor escura na água, que devem ser relatados à Central de Atendimento do Daae, pelo telefone 0800-505-5200.