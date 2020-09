Imagens ilustrativa

Com indicadores de destaque em questões relacionadas a água tratada, coleta e tratamento dos esgotos, o Daae de Rio Claro será destaque como município exemplar no evento “Casos de Sucesso em Saneamento Básico”, realizado pelo Instituto Trata Brasil.

O evento que premia municípios de todo o Brasil que estão avançando nos indicadores referentes ao saneamento básico, será na quinta-feira (17). Devido às medidas de isolamento para a Covid-19, o evento será virtual, das 14h30 às 16h30, que poderá ser acompanhado ao vivo, pelo canal do Trata Brasil no YouTube, no endereço: www.youtube.com/tratabrasil.

De acordo com o Instituto Trata Brasil, os indicadores de Rio Claro são exemplares para todo o Brasil e por isso, o município foi escolhido entre outros sete municípios brasileiros para participar da edição de 2020.

Em carta assinada pelo presidente executivo do Instituto Brasil, Édison Carlos, endereça ao Daae, o documento diz que, “em parceria com a GO Associados, preparamos uma premiação de algumas das melhores iniciativas em prol do avanço em saneamento básico por todo o país e, nesse contexto, elegemos o município de Rio Claro-SP como destaque.”

O Instituto Trata Brasil é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) criada em 2007 com objetivo de contribuir para a melhoria da saúde da população e a proteção dos recursos hídricos do país pela universalização do acesso aos serviços de água tratada, coleta e tratamento dos esgotos, bem como a redução das perdas de água.