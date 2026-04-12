Cadu é um aplicativo de atendimento digital que vai facilitar o acesso a vários serviços da autarquia.

Autarquia moderniza canais de comunicação com a introdução do aplicativo Cadu e unificação do contato telefônico via 0800

O Departamento Autônomo de Água e Esgoto (Daae) de Rio Claro realiza mudanças significativas em seus canais de atendimento a partir da próxima segunda-feira (13). O objetivo da autarquia é ampliar as opções de contato, garantir mais comodidade aos usuários e otimizar o acesso aos serviços prestados à população.

A principal novidade é a centralização do atendimento telefônico e via WhatsApp pelo número 0800-019-0505, o mesmo já utilizado para demandas da Fundação Municipal de Saúde. Além disso, a autarquia passa a utilizar o Cadu, um aplicativo de atendimento digital mais prático e simples, desenvolvido para facilitar a solicitação de serviços de forma ágil através de dispositivos móveis.

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Funcionamento e horários dos novos canais

O atendimento será disponibilizado 24 horas por dia, todos os dias da semana, mesclando suporte humano e automatizado. O superintendente do Daae, Leandro Tresoldi, destaca que a medida é um passo importante para a melhoria dos serviços: “Essas mudanças visam ampliar os canais de atendimento, garantir maior comodidade aos usuários e otimizar o acesso aos serviços oferecidos pelo Daae”.

Estrutura de atendimento:

Atendimento Humanizado: Segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 7h às 19h.

Segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 7h às 19h. Atendimento Digital (Assistente Virtual/Robô): Segunda a sexta, das 19h às 7h; aos sábados, domingos e feriados, em regime de 24 horas.

O aplicativo Cadu pode ser baixado gratuitamente nas plataformas App Store e Google Play Store. Além das opções digitais e telefônicas, o munícipe pode acessar serviços pelo site oficial (www.daaerioclaro.sp.gov.br) ou optar pelo atendimento presencial na sede da autarquia (Avenida 8A, nº 360, Cidade Nova), de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h30, mediante agendamento prévio.

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