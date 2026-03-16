Previsão para normalização do abastecimento é para até às 19 horas nos bairros: Jd. Inocop, Jd. Brasília, Jd. Paulista 1, San Marino, e condomínios próximos

O Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) de Rio Claro informa que está executando, na tarde desta segunda-feira (16), reparo emergencial em adutora de 150 milímetros, que se rompeu embaixo de uma galeria próxima da Rodovia Washington Luís, na Avenida 7 com a Rua 26, no bairro Jd. Mirassol.

O vazamento foi encontrado pela equipe do Daae após trabalho minucioso de mapeamento que tem sido feito no município. Essa ação faz parte do controle de perdas da autarquia e visa também, melhorar a vazão e pressão no fornecimento de água em regiões que enfrentam instabilidades no abastecimento.

O registro foi fechado para a execução do reparo, podendo ocasionar diminuição na pressão ou interrupção temporária no fornecimento de água nos imóveis sem caixa d’água nos bairros: Jd. Inocop, Jd. Brasília, Jd. Paulista 1, San Marino, e condomínios próximos.

A previsão para a conclusão do reparo emergencial é para durante a tarde desta segunda-feira (16) e a normalização do abastecimento na região até às 19 horas.

O Daae ressalta que ter caixa d’água nos imóveis diminui os transtornos em casos como este, com uso da água de forma consciente e sem desperdícios.

De acordo com o Departamento de Engenharia, Obras e Planejamento do Daae, este é um serviço que exige perícia técnica, já que o acesso ocorre em uma galeria localizada sob a rodovia, caracterizada como espaço confinado. Ainda, ressalta que os servidores designados são devidamente treinados para esse tipo de intervenção para a execução segura do trabalho.

Após a conclusão do serviço, serão feitas descargas na rede, mas pode ocorrer casos pontuais de cor escura ou aspecto esbranquiçado, gerado por microbolhas que somem depois de segundos, sem prejuízos à qualidade da água.

Essas situações devem ser informadas no atendimento 24h da autarquia, no número 0800-505-5200, que recebe ligações de telefones fixos e celulares.