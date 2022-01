Na última semana o Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) de Rio Claro, fez a remoção de um reservatório sem condições de uso no bairro Jardim Guanabara.

Desativado há mais de 20 anos, o equipamento feito de aço estava com vários pontos de corrosão, apresentando riscos estruturais.

Para a retirada do reservatório, que tinha capacidade para 80 mil litros de água, foi necessário remover a escada e pequenas tubulações no entorno da estrutura, além de cortar partes do reservatório com maçarico, principalmente o topo, bastante danificado pela ação do tempo. Depois, com o auxílio de dois caminhões Munck (guindastes compostos por braço hidráulico de içamento), as demais partes foram retiradas.

A operação contou com o apoio da Guarda Municipal e da Defesa Civil, que isolou o local como forma de segurança e proteção aos munícipes.

“Era uma ação necessária que envolveu bastante estudo, destreza e capacidade dos responsáveis e operadores para que a retirada de toda a estrutura fosse bem-sucedida, sem oferecer riscos”, comenta o superintendente do Daae, Osmar Junior.

Ainda de acordo com o superintendente, próximo ao local há outros reservatórios maiores e melhores e a retirada do velho reservatório, que há décadas estava desativado, não vai interferir no abastecimento daquela região.