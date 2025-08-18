Consumo consciente é essencial para continuidade do abastecimento de água durante estiagem

Redução das chuvas afeta os mananciais que abastecem as cidades, tornando fundamental evitar desperdícios

Com a chegada do período de estiagem, o Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) de Rio Claro alerta a população para a importância de adotar hábitos de consumo consciente e evitar desperdícios.

A redução das chuvas nesta época do ano impacta diretamente os mananciais que abastecem as cidades, tornando essencial a colaboração de todos para garantir o fornecimento de água com qualidade e regularidade.

A água é um recurso natural valioso e finito, indispensável para a vida e para as atividades do dia a dia. Pequenas atitudes no uso doméstico fazem grande diferença para preservar esse bem comum e contribuir para o equilíbrio do sistema de abastecimento.

Sempre atento às questões de escassez hídrica, o Daae monitora diariamente os níveis do Ribeirão Claro e do rio Corumbataí, onde faz a captação para o tratamento e distribuição da água no município, adotando medidas técnicas para manter o abastecimento. No entanto, a participação da comunidade é indispensável para atravessar este período de forma segura e sustentável.

E apesar dos níveis dos rios estarem dentro do esperado para a época do ano, a orientação é fazer uso consciente e sem desperdícios de água todos os dias, principalmente durante a estiagem, que ocorre até outubro.

Algumas medidas simples e eficazes

Fechar a torneira ao escovar os dentes ou ensaboar as mãos;

Reduza o tempo de banho;

Mangueira não é vassoura! Evite lavar calçadas e veículos com mangueira, opte por balde e pano;

Reutilize a água da máquina de lavar para limpeza de pisos e áreas externas;

Verifique e repare vazamentos internos em torneiras, chuveiros e caixas de descarga;

“A água que economizamos hoje faz diferença para todos no futuro. Cada cidadão tem papel importante na preservação deste recurso, especialmente durante a estiagem”, alerta o superintendente do Daae, Leandro Tresoldi.