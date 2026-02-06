Estação de Tratamento de Água 2 – ETA 2. Foto: Arquivo JC

Pode haver diminuição na pressão ou interrupção temporária no fornecimento de água nos imóveis sem caixa d’água nos bairros abastecidos pela ETA 2 durante essa sexta-feira (6)

O Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) de Rio Claro informa que está executando, nesta sexta-feira (6), reparo emergencial em vazamento na adutora de 500 milímetros de captação em uma das duas casas de bombas da Estação de Tratamento de Água “José Crespo” (ETA 2).

Por conta disso, houve diminuição na vazão de captação e no tratamento de água na ETA 2, podendo ocasionar diminuição na pressão ou interrupção temporária no fornecimento de água nos imóveis sem caixa d’água nos bairros das regiões Leste, Oeste e alguns bairros da região Sul, além do distrito de Ajapi.

A previsão para conclusão do reparo é para durante essa sexta-feira (6).

O fornecimento de água deve ser normalizado gradativamente após a conclusão deste serviço.

O Daae ressalta que ter caixa d’água nos imóveis diminui os transtornos em casos como este, com uso da água de forma consciente e sem desperdícios.

Serão feitas descargas na rede, mas pode ocorrer casos pontuais de cor escura por conta do reparo, ou aspecto esbranquiçado, gerado por microbolhas que somem depois de segundos, sem prejuízos à qualidade da água.