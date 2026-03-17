Equipes do Daae realizam força-tarefa de caça-vazamentos em bairros de Rio Claro para solucionar instabilidades e melhorar a pressão na rede de água

O Daae intensifica caça-vazamentos em diversos bairros de Rio Claro como parte de uma estratégia contínua do programa de controle de perdas da autarquia. A iniciativa do Departamento Autônomo de Água e Esgoto busca elevar a vazão e a pressão do fornecimento de água, combatendo instabilidades registradas em pontos específicos da cidade por meio de mapeamentos minuciosos da rede.

Recentemente, o trabalho de campo localizou um rompimento crítico que exigiu reparo emergencial na última segunda-feira (16). O problema foi identificado em uma adutora de 150 milímetros, situada sob uma galeria próxima à Rodovia Washington Luís, no cruzamento da Avenida 7 com a Rua 26, no Jardim Mirassol.

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Monitoramento e busca por novos vazamentos ocultos

Mesmo após o conserto da adutora no Jardim Mirassol, o Daae segue recebendo relatos de interrupções no abastecimento em setores como Jardim Inocoop, Jardim Brasília, Jardim Paulista 1, San Marino e condomínios adjacentes. Devido a esse cenário, a autarquia mantém vistorias técnicas constantes para identificar possíveis vazamentos ocultos na tubulação que atende especificamente esta região de Rio Claro.

Além da busca ativa por falhas invisíveis na rede, as equipes operacionais executam manobras no sistema e a troca de trechos de tubulação antigos. Essas ações visam equalizar a pressão do fluxo de água em áreas críticas, garantindo que o recurso chegue com regularidade a todas as residências.

A autarquia reforça que a colaboração da população é fundamental para o sucesso do programa. Caso o munícipe identifique qualquer vazamento ou minação de água em via pública, deve entrar em contato imediatamente pelo telefone 0800-505-5200. O canal oficial funciona 24 horas por dia e aceita ligações de telefones fixos e celulares.